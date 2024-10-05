İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalıntı araçla dehşet saçan şüpheli tutuklandı
Güncel

Çalıntı araçla dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
Çalıntı araçla dehşet saçan şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı N.D, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli N.D'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

- NE OLMUŞTU?

Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücü N.D. (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

  • tutuklu şüpheli
  • ölüm yaralanma
  • kaza Avcılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.