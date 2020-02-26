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Çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayıp, yedek parça olarak satıyorlardı

Konya'da 1'i çalıntı, 9'u hacizli 1,5 milyon değerindeki 10 otomobili parçalara ayırıp, yedek parça olarak satan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin araçları iş yerine kurdukları asansör sistemiyle bodrum katına indirip, 1 saat içerisinde parçaladıkları öğrenildi.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba11:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:46

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde hacizli ve çalıntı otomobillerin parçalanıp, satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün iş yerlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 10 aracın parçalandığı tespit edildi. Otomobillerden 1'nin çalıntı, diğerlerinin de hacizli araçları gayri resmi satın alıp parçaladıkları öne sürüldü. Olayla ilgili Mehmet G. (35), İbrahim Ethem Y. (37) ve Mehmet Ali K. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerine kurdukları asansör sistemiyle araçları iş yerinin bodrum katına indirerek 1 saat içerisinde parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 adet motor ve airbag beyni, 12 adet teyp, 13 adet numaraları silinmiş motor bloğu, 6 adet araç gösterge saati ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, 'Çalıntı araç, resmi belgeyi yok etmek ve gümrük kaçağı araç' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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