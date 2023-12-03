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Çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme düzenlemesi bu hafta mecliste

Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaiye başlıyor. Meclisin gündeminde 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklif çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödemeye ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

TRT Haber3 Aralık 2023 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme düzenlemesi bu hafta mecliste
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte çalışan emeklilere de 5 bin lira ek ödemenin yapılacağı düzenlemede yer alıyor.

TRT Haber'in düzenlediği habere göre; AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Teklifin görüşmelerine bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Çalışan emeklilerin bir defaya mahsus 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabileceği düzenleme de teklifte yer alıyor.

TİKTOK TEMSİLCİSİ DİNLENECEK

Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmalara yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek.

Siyasi partilerin genel başkanları, Meclis'te grup toplantılarını da gerçekleştirilecek.

Salı ve çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek.

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