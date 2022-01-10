Çalışan gazeteciler günü nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlama mesajları

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:40

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlama mesajları, Türk basın tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Çalışan Gazeteciler Günü olması dolayısıyla paylaşılıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü, gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı 1961 yılından bu yana kutlanıyor. Peki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlama mesajları ve gazetecilik ile ilgili sözler

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin '10 Ocak Gazeteciler Gününü' kutlarım.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk

Doğru bilginin aktarılması ve halkın menfaatinin korunması ilkesinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Tüm basın emekçilerinin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü"nü kutlarım.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

GAZETECİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan' yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk

Gazetecilik, okuyucularının tarihe tanıklık etmesini sağlar; kurgu okuyucularına yaşamak için bir fırsat verir. – John Hersey

Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolaydır. Özelleştirmek, terlemekten daha zariftir. – Harold Evans

Ahlaki olmayan bir gazetecilik imkansızdır. Her gazeteci ahlakçıdır. Kesinlikle kaçınılmaz. Bir gazeteci, dünyaya ve çalışma şekline bakan, her gün olaylara yakından bakan ve gördüklerini rapor eden, başkalarını dünyayı, etkinliği temsil eden biri. Gördüklerini yargılamadan işini yapamaz. – Marguerite Duras

Gazetecilik, düşmanlarını paraya çevirmek olarak tanımlanabilir. – Craig Brown

Gazetecilikte gerçeği söylemek ve şeytanı utandırmaktan daha yüksek bir yasa olamaz. – Walter Lippmann

Neler olup bittiğini fark edemeyecek kadar aptal ya da kendisiyle dolu olmayan her gazeteci, yaptığı şeyin ahlaken savunulamaz olduğunu bilir. – Clive Owen

Hâlâ inanıyorum ki eğer amacınız dünyayı değiştirmekse, gazeteciliğin daha kısa süreli bir silahtır. – Tom Stoppard

Gazetecilik, hiçbir zaman büyümek ve gerçek dünyaya çıkmak istemeyen insanlar için bir tür meslek, zanaat ya da rakettir. – Harry Reasoner

Graham Greene Gazetecilik geleceğe bir inanç eylemidir. – Ann Curry

Her iyi gazeteci, ticaretinin bir gün frenolojinin yoluna gidebileceğinin ve dahası, nüfusun yok oluşunu protesto edemeyeceğinin farkındadır. – David Remnick

Her yetenekli editör, ikna edici olan dünyanın hükümdarı değil midir? – Thomas Carlyle

Gazetecilik susturulduğunda edebiyat konuşmalıdır. Çünkü gazetecilik gerçeklerle konuşurken, edebiyat gerçekle konuşur. – Seno Gumira Ajidarma

Gazetecilik çalışmanın tek düşünülebilir alternatifidir. – Jeffrey Bernard

Gazetecilik popülerdir, ancak esas olarak kurgu olarak popülerdir. Hayat bir dünya, gazetelerde görülen başka bir dünya. – Gilbert Chesterton

Biz gazeteciler, çok çeşitli konular hakkında çok az şey bilmelerini istiyoruz; nesnel olarak böyle kalıyoruz. – Dave Barry

Gazeteciliği gerçekten ciddiye alıyorlar çünkü bu gücün ne olduğunu ve olabileceğini biliyorlar. – Christiane Amanpour

Gazetecilik en iyi ve en etkili olanı eğitimdir. Görünüşe göre insanlar ne kendileri ne de başkaları için öğrenmeyeceklerdi. – Martha Gellhorn

Gazetecilik, kamuoyunu tanımada ve ifade etmede ayrı bir yere sahiptir. – Mahatma Gandi

Bize eğitimsizlerin görüşlerini vererek gazetecilik, toplumun cehaletiyle iletişim halinde kalmamızı sağlar. – Oscar Wilde

ÇALIŞAN GAZETECILER GÜNÜ NEDIR?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama gündür.

1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.