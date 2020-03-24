İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4665
  • EURO
    6,9693
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89326.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde yaşlıların cansız bedenleri bulundu
Güncel

İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde yaşlıların cansız bedenleri bulundu

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bilançosu ağırlaşıyor. İspanyol askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cansız bedenlerini yataklarında buldu.

24 Mart 2020 Salı 17:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:34
ABONE OL

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Telecinco kanalına verdiği röportajda yaşlılara muamele konusunda hükümetin 'katı ve tavizsiz' hareket edeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Robles, "Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu" diye konuştu.

Huzurevlerinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından çalışanların tesisleri terk ettiği açıklandı.

Normal prosedür, huzurevinde hayatını kaybeden bir kişinin ailesi tarafından alınana kadar tesisteki morgda bekletilmesi yönünde. Ancak hayatını kaybedenlerin koronavirüse yakalanmış olduklarından şüphelenen huzurevi çalışanlarının ailelere haber vermeden tesisi terk ettiği sanılıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında huzurevlerinin hükümeti için öncelik olduğunu ifade etti ve "Bu tesislerde en sıkı tedbirleri alacağız" dedi.

2 bini üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da, başkent Madrid'deki bir buz pisti, morg olarak kullanılmaya başlandı.

(BBC Türkçe)

Sondaj çalışması sırasında toprak kayması yaşandı: Bir işçi yaralandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.