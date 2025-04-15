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Çalışanlar mesajla bilgilendirildi: Eyüpsultan Belediyesi'nde ödeme krizi

CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde 15 Nisan'da yatırılması gereken üç aylık ikramiyelerin ödenmediği öğrenildi. Bu aksaklığın ardından çalışanlara zam farklarının da ödenmemesi belediyenin ciddi mali sıkıntılar içerisinde olduğu iddialarını kuvvetlendirmiş oldu.

15 Nisan 2025 Salı 12:16 - Güncelleme:
Çalışanlar mesajla bilgilendirildi: Eyüpsultan Belediyesi'nde ödeme krizi
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CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde mali sıkıntılar baş gösterdiği yeni bir olay yaşandı. Eyüpsultan Belediyesi'nde 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyelerin yatırılmadığı öğrenildi. Belediye personeline gönderilen kısa mesajla, her hangi bir ödeme tarihinin belirtilmemesi ise belediyenin ciddi mali krizde olduğu iddialarını güçlendirmiş oldu.

ÇALIŞANLAR MESAJLA BİLGİLENDİRİLDİ

Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çok kıymetli personelimiz; 15 Nisan'da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

ZAM FARKLARI ÖDENMEDİ

Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

MAAŞLAR GECİKTİ

Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15'inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

CHP'li Dedetaş yönetiminde maaş krizi

PERSONEL KAYGILI

Süreç hakkında henüz belediye yönetiminden kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı, zam farklarının ne zaman ödeneceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Eyüpsultan Belediyesi'ndeki personelin hayatını zorlaştırırken, "sıradaki kriz hangi belediyede yaşanacak?" sorusunu akıllara getiriyor.

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  • maaş

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