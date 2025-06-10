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  • Çalışanlara yaptığı kıyım ile gündeme gelmişti... Yargıdan CHP'li belediyeye ''dur'' kararı
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Çalışanlara yaptığı kıyım ile gündeme gelmişti... Yargıdan CHP'li belediyeye ''dur'' kararı

Belediye başkanı seçildikten sonra 150 çalışanın işine son veren CHP Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün kararlarından biri mahkemeye takıldı. Bölge İdare Mahkemesi, iş sözleşmesi yenilenmeyen bir sekreterin haklı olduğunu belirterek tüm haklarının faiziyle ödenmesine hükmetti. Kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

IHA10 Haziran 2025 Salı 13:20 - Güncelleme:
Çalışanlara yaptığı kıyım ile gündeme gelmişti... Yargıdan CHP'li belediyeye ''dur'' kararı
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün belediye başkanı seçildikten sonra işine son verdiği yaklaşık 150 çalışandan biri açtığı davayı kazandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, belediye iştiraki üzerinden çalışan bir sekreterin iş sözleşmesinin yenilenmemesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, davacının tüm özlük haklarının ve uğradığı maddi kaybın faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.

Yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen Marmaris Belediyesi'nde partilisi Mehmet Oktay'dan mührü devralan Acar Ünlü göreve başladıktan sonra adeta çalışanlara yaptığı kıyım ile gündeme gelmişti. Seçim sonrası belediyede yapılan görev değişikliklerinin ardından, işçiler ve sözleşmeli personel arasında başlayan işten çıkarmalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Yaklaşık 150 çalışanın görevine son verildiği süreçte birçok kişi mağduriyet yaşadığını belirterek yargıya başvurdu.

MAHKEME: GEREKÇESİZ FESİH KABUL EDİLEMEZ

Dava dosyasına göre, görevine uzun süre başarıyla devam eden sekreterin iş akdi, belediye tarafından "hizmete ihtiyaç kalmadığı" ve "gerekli nitelikleri taşımadığı" gerekçeleriyle yenilenmedi. Ancak mahkeme, bu iddiaların somut verilere dayanmadığını belirtti. Kararda, davacının görevini yürütecek yeterliliğe sahip olduğu ve kamu yararı gözetilmeden işlem yapıldığı vurgulandı.

ÖZLÜK HAKLARI VE TAZMİNAT ÖDENECEK

Mahkeme, işten çıkarılmanın hukuka aykırı olduğuna hükmederek sözleşmenin yenilenmemesi işlemini iptal etti. Ayrıca, sekreterin mahrum kaldığı tüm özlük haklarının, maddi kayıplarının ve yargılama giderlerinin Marmaris Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE

Kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor. Süreci takip eden hukukçular, belediyelerin sözleşmeli personel ile ilgili işlemlerinde objektif ve belgelenebilir gerekçeler sunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Toplamda işten çıkarılan yaklaşık 150 kişi arasında yer alan 18 sözleşmeli memur ise yargı sürecini sürdürdüğü öğrenildi.

  • belediye başkanı
  • çalışan işten çıkarma
  • mahkeme kararı

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