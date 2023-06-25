İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AA25 Haziran 2023 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

Bakan Işıkhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi.

Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Konteyner 14'e geçerek, depremzedelerle sohbet edip taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, konteyner kentteki çocuklara oyuncak dağıtıp fotoğraf çektirdi.

Bakan Işıkhan, ziyaretler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanlarla selamlaşıp yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.