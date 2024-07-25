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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Suudi Arabistan Sosyal Kalkınma Bakanı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gittiği Brezilya'da Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı AhmadSuliman Alrajhı ile bir araya geldi.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Suudi Arabistan Sosyal Kalkınma Bakanı ile görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı AhmadSuliman Alrajhı ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Tarihi bağlarımızın olduğu Suudi Arabistan ile çalışma hayatındaki tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

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