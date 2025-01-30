İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7762
  • EURO
    37,4261
  • ALTIN
    3205.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'İSG hizmetleri' iddialarını yalanladı
Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'İSG hizmetleri' iddialarını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı olan ve 'az tehlikeli' sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin uygulanmasında yeni düzenlemeye uymayanlara elektronik sistem üzerinden otomatik ceza uygulanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'İSG hizmetleri' iddialarını yalanladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İSG hizmetlerinin sunulması yükümlülüklerini belirleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesinin, tüm kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu maddede belirtildiği üzere 50'den az çalışanı olan ve "az tehlikeli" sınıfta bulunan iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, bu yükümlülüğü belirlenen yöntemler arasından tercih edecekleri bir ya da birkaçıyla yerine getirebilecekleri belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"(İşveren veya işveren vekilleri) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirerek, 'hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya ÇASMER'lerden hizmet alarak', 'belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde İSG hizmetlerini bizzat kendi üstlenerek', 'Bakanlığımızca ilan edilen eğitimi tamamlamak şartıyla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı olmaksızın işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat üstlenerek' bu görevi yürütebilecek."

İSG HİZMETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEKLERİ VURGULANDI

Açıklamada, 50'den az çalışanı bulunan ve "az tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerleri işverenlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmesi yapmaksızın, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç İSG hizmetlerini yürütebilecekleri ifade edildi.

Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için Anadolu Üniversitesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi"nin başarıyla tamamlanmasının yeterli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve diğer iletişim kanallarında ifade edildiği gibi Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden kontrol yapılarak söz konusu iş yerlerine 31 Ocak 2025'te toplu ve otomatik şekilde ceza uygulanacağı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.