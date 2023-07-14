İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,2015
  • EURO
    29,4403
  • ALTIN
    1648.17
  • BIST100
    6405.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalışmalar hızlandırıldı! AK Parti, İstanbul'u yeniden fethetmeye çok yakın
Güncel

Çalışmalar hızlandırıldı! AK Parti, İstanbul'u yeniden fethetmeye çok yakın

AK Parti, 2024 seçimlerinde başarıya götürecek strateji için çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulayacak AK Parti, oyların düşmesine neden olan sorunlara yoğunlaştı. İstanbul için başarıya yakın olduklarını aktaran AK Parti kaynakları, 31 Mart'ta İstanbul'un yeniden fethedilmeye çok yakın olduğunu belirtti.

Sabah14 Temmuz 2023 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Çalışmalar hızlandırıldı! AK Parti, İstanbul'u yeniden fethetmeye çok yakın
ABONE OL

2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor. Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor. Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

HEDEF KAYBEDİLEN BELEDİYELERİ ALMAK

Sabah'ın haberine göre; Başarısızlıkların üzeri örtülmeden en ince detayına kadar cerrah titizliği ile çalışan birimler kendi alanları ile ilgili sunumları da ekiplerle paylaştı. İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulanacak. 2 şehirde oyların düşmesine neden olan en önemli 6 sorun sıralandı. Sorunlar "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, fahiş kira, ekonomik sıkıntılar, kentsel dönüşüm" olarak belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Hedef kaybedilen il ve ilçelerin kazanılması olacak.

SONUCU ETKİLEYEN UNSURLAR SIRALANDI

Tüm illerin 2002'den bu yana seçim sonuçları, yıllara göre oy değişimi analizleri sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçimde nerelerde ittifak yapılabileceği yönünde ortak çalışma yapacak. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti kurmayları, seçim kampanyası için de hazırlıkların başlayacağını belirtti.

STRATEJİ EKİBİ GENİŞLETİLDİ

AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala başkanlığında toplanan strateji toplantısına AK Parti Genel Sekreteri, Fatih Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen, Hamza Dağ, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup başkanvekilleri, Özlem Zengin Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı. Her birim kendi alanıyla ilgi çözüm önerileri getirecek. Önceki gün yapılan toplantıda cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanacak yol haritası için çerçeve belirlendi. Brifing toplantılarının ardından ortaya çıkacak yol haritası ile strateji belirlenecek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.