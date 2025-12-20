Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sağlık hizmetlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Savaş mağduru halkın direnişine destek olmak ve yaraların sarılmasına katkı sunmak amacıyla yürütülen imar projeleri kapsamında, Gazze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi'nin Doğu bloğunun tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Dernek yetkilileri, büyük zorluklara rağmen başlatılan çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, hastanenin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "İnsanların 'yapamazsınız' dediği, 'yıkarlar' diye umutsuzluğa kapıldığı bir ortamda bizler, yıkılanı yeniden imar etmeye talip olduk ve çalışmamızın meyvesini aldık." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'nin, bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, projeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

Hak İnsani Yardım Derneği'nin, Gazze'deki insani yardım ve yeniden imar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

