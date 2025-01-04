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Çalışmalar sonuç verdi! Uşak'taki cinayetin zanlısı Konya'da yakalandı

Uşak'taki cinayetin katil zanlısı Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 08:56 - Güncelleme:
Çalışmalar sonuç verdi! Uşak'taki cinayetin zanlısı Konya'da yakalandı
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Olay, 1 Ocak Günü gece saatlerinde Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre; köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay günü şahsın kimliği tespit edilemezken yapılan çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'dan gelen aile cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etmişti.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmasın ardından şüpheli Adem Ç.'nin (37) yakalanması için çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Adem Ç.'nin dün akşam saatlerinde Konya-Karaman karayolunda araç ile seyir olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından araç durdurularak Adem Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, Adem Ç. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neyin ne olduğunu herkes biliyor" dedi.

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