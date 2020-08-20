İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3484
  • EURO
    8,6831
  • ALTIN
    456.561
  • BIST100
    1119.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Güncel

Çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Edirne'de inşaatın 2'nci katından düşen işçi Davut Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipleri ise inşaat çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:32
ABONE OL

Kaza, öğleden sonra Barutluk Mahallesi Hatip Camii Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Davut Yıldırım, Barutluk Mahallesi'nde çalıştığı 2 katlı yapımı devam eden binanın 2'nci katından dengesini kaybederek düştü. Yıldırım’ın düştüğünü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise inşaat çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.