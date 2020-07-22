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Çalıştıkları iş yerinden zimmetlerine para geçiren şüpheliler yakalandı

Şişli'de çalıştıkları iş yerinden milyonlarca lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:02
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, saç ekim merkezinin ortağı A. A.'nın parasının çalındığına yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, A. A.'nın şirket çalışanları tarafından 2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar şahsın bilgisi olmadan yaklaşık 3 milyon 900 bin lirasının şirkete ait banka kartı ve şahsa ait banka kartından şirket tarafından düzenlenmiş talimatlar ile çekildiği tespit edildi.

Ekipler, 15 Temmuz'da Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Neslihan M. (45), Bayram M. (41), Arzu S. (46) ve Duygu K.'yı (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Neslihan M. tutuklanırken Arzu S. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı. Bayram. M. ve Duygu K. serbest kaldı.

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