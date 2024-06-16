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Cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Ankara'da cam silerken 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

AA16 Haziran 2024 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cam silerken 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde bir sitenin 7. katındaki dairenin camlarını silen Mesiha Kahya (58), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahya'nın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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