28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
  Çamaşırhanedeki kavga kanlı bitti: 1 ölü 4 tutuklama
Güncel

Çamaşırhanedeki kavga kanlı bitti: 1 ölü 4 tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada Abdolraouf Gorgani hayatını kaybederken, 4 çalışan tutuklandı. Olayda bir kişi de ağır yaralandı.

28 Kasım 2025 Cuma 20:08
Çamaşırhanedeki kavga kanlı bitti: 1 ölü 4 tutuklama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çamaşırhanede 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 iş yeri çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Köseköy Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, iş yeri çalışanlardan Mehdi B., Golbahar P., Ali K. ve Raouf P. yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • çamaşırhane
  • cinayet
  • tutuklama

