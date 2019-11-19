Cambridge Üniversitesi bünyesinde düzenlenen "Top in the World- Dünyadaki en yüksek puan" ödülünü Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hakyemez kazandı.

Başarıları ile kendinden sürekli bahsettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu ödülle beraber üçüncü defa ödülü kazanan okul oldu.

Konu ile ilgili 24TV'ye açıklamalarda bulunan Rümeysa Hakyemez, "Çok mutluyum ve gururluyum. Hem ülkemi temsil etmek adına hem de okulu temsil etmek adına. Bu başarıyı ve sevinci herkes benimle paylaştı." ifadelerine yer verdi.

BAŞARIYA GİDEN YOLU SENDEN DİNLEYEBİLİR MİYİZ?

"Okulumuzda iki tür müfredat var. Birisi Türkçe müfredat her zaman gördüğümüz aynı zamanda diğer müfredatta ise bilgiyi öğrenmenin yanında kullanmayı, uygulamalı olarak görüyoruz.

Böyle bir seçim yaptıktan sonra bu programda okulumuzun bize sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde derslerimizi uygulamalı olarak labaratuarlarda vs. en güzel şekilde gördük.

Sınava yakın zamanlarda ise büyük bir efor sarfettim. Tüm arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma gösterdik. Ve sınava girdiğimde de gerçekten çalışmalarımızın karşılığını görmüş olduk."

BU BAŞARILARA ERİŞMEK İSTEYEN ARKADAŞLARINA NELER TAVSİYE EDERSİN?

"Öncelikle hedefinizi büyük tutun çünkü insan neyle karşılaşacağını bilmiyor. Aynı zamanda koyduğunuz hedefin arkasında durun hakkıyla çalışın. Bu çalışma sırasında yorgunluk hissetmenize gerek yok çünkü çalışmayı başarılı bir şekilde sürdürdüğünüzde karşılığını alacaksınız başarı şeklinde. Ve bu başarılar sizi daha çok azimlendirecek. Daha sonrasında ise çalışırken yorulmamaya aksine memnun olmaya başlayacaksınız."

KAİHL MÜDÜRÜ MİTHAT TEKÇAM: ÜST ÜSTE BİRİNCİLER ÇIKARAN BİR OKULUZ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarılarından söz eden KAİHL müdürü Mithat Tekçam, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kurulduğu yıldan itibaren, mezun verdiği yıldan itibaren güzel başarılara imza atıyor. Geride bıraktığımız zaman diliminde özellikle üniversite giriş sınavlarında yıllarca üst üste birinciler ikinciler çıkaran bir okuluz. Hamdolsun bu sene de öğrencilerimiz YKS'de Türkçe-Matematikte Türkiye ikincisi, ilk binde 39, ilk on binde de 126 öğrencimiz vardı. Bu başarıların yanı sıra okulumuz artık uluslararası arenada da, uluslararası programlarda güzel başarılara imza atıyor. Okulumuz Türkiye'de uluslararası genel orta öğretim sertifika programı olan IGCSE'de (Cambridge Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifika Programı) akreditasyonunu alan ilk devlet okulu. Uluslararası Bakalorya Programı'nda ise (IB) akreditasyonunu alan ikinci devlet okulu.

Bu programlarda da güzel başarılar geliyor. Bu sene de üçüncü defa Top in the World ödülüne öğrencimiz layık oldu." dedi.