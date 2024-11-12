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Camdan battaniye çırpan kadın aşağıya düştü! Durumu ağır

Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, 2 katlı bir apartmanın 2. katında battaniye çırpan 28 yaşındaki bir kadın, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Genç kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

IHA12 Kasım 2024 Salı 00:35 - Güncelleme:
Camdan battaniye çırpan kadın aşağıya düştü! Durumu ağır
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Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, battaniye çırpmak için dairenin penceresine çıkan B.M. (28) isimli yabancı uyruklu kadın iddiaya göre pencereden sarkması ve dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Toprak zemine düşen kadını fark eden beraber yaşadığı Ş.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. S.Ç. isimli kişinin ifadesi de alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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