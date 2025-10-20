İSTANBUL 20°C / 10°C
Güncel

Cami avlusunda bebek bulundu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde cami avlusunda erkek bebek bulundu. Emniyet ekipleri, bebeği bırakan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 13:48
Cami avlusunda bebek bulundu
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Merkez Camisi'ne gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kapüşonlu bir kadın, kucağındaki bebeği bankın üzerine bırakıp bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkek bebek, sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis, bebeği bırakan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

