Güncel

Cami avlusunda silahlı dehşet: O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de bir caminin avlusunda yürüyen 60 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 22:19
Cami avlusunda silahlı dehşet: O anlar kamerada
ABONE OL

Olay, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen R.T.'nin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden R.T., yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırı anı caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın R.T.'nin arkasından yaklaştığı, silahını çıkardıktan sonra ateş açtığı ve kurşunların hedefi olan kişinin yere düştüğü anlar kaydedildi.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

