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Cami hoparlöründen müzik açmışlardı... O kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Pendik, Kartal ve Tuzla'daki cami hoparlörlerinden dün akşam 2 defa müzik yayını yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 20:19 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:22
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Alınan bilgiye göre, dün akşam vaktinden sonra merkezi ezan sistemine dışarıdan şifre kırılması suretiyle Pendik, Kartal ve Tuzla'daki camilerde 2 defa kısa süreli müzik yayını yapıldı.

Olayın ardından ilçe müftülükleri, aynı durumun tekrar yaşanmaması için merkezi ezan sistemini kullanan hocalardan ezan vaktinden 5 dakika önce ve ezandan sonra cihaz ve hoparlör sistemini açma-kapatma önlemi almalarını istedi.

Öte yandan merkezi ezan sistemine dışarıdan kaçak giriş yapan kişi veya kişilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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