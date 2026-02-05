İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

''Cami hoparlöründen müzik çalındı'' iddiasına cevap

Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan ‘cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 08:29 - Güncelleme:
''Cami hoparlöründen müzik çalındı'' iddiasına cevap
ABONE OL

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 'Yapılan tespitlerde, müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi. Olayın herhangi bir ibadethane ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi. Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor' denildi.

