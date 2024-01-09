Cami imamını bıçakla ağır yaralayan saldırganın ilk vakası değilmiş!

Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, Ömer Salgın isimli şahıs sloganlar atarak camiye girmiş ve önce camii imamı Galip Usta (58), ardından da Bilal Erdem (20) isimli hafızlık öğrencisini bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan iki kişi sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılırken, Ömer Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE BURSA'DA BİR BAŞKA KİŞİYE DE SALDIRMIŞ



Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen zanlı Ömer Salgın'ın olaydan yalnızca bir gün önce Bursa'da bir kimyageri darp ettiği ve bu saldırının suç kaydına işlendiği ortaya çıktı. Öte yandan, Ömer Salgın'ın 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi.