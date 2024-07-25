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Güncel

Cami imamını okla yaralamıştı... Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Cami imamını okla yaralamıştı... Mahkeme kararını verdi
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Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

- OLAY

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.

  • cami imamı
  • tutuklama

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