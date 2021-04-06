Cami inşaatının temel kazısında işçiler havan topu mermisi buldu

DHA 06 Nisan 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:40

Olay, Ümraniye'de geçen cumartesi öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmalarına yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu. Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, panikleyerek olay yerinden uzaklaşıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldı. Havan topu mermisinin bulunduğu inşaat alanı havadan da görüntülendi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Olay cumartesi günü gerçekleşti. Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce hafriyat çalışmasına başlandı. İnşaatta çalışan arkadaşlar hafriyatın içerisinde havan mermisi bulmuşlar. Polis ekiplerine haber verilmiş. Polislerde çevre güvenliğini aldıktan sonra alıp götürdüler. Eski midir yeni midir biz bilemeyiz. Bu konuda ne söylesek yanlış olur üzerinde toprak kalıntısı vardı muhtemelen eski olması çok yüksek." diye konuştu.