Cami minaresine yıldırımın isabet etti

İlçeye bağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü. Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.

Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.

Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, AA muhabirine, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı." ifadelerini kullandı.