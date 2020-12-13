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Cami musluklarını çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 10:37 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 10:37
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Olay geçen hafta pazartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Hz. İbrahim Camii'ne gelen şüpheli, demir kapıyı keserek caminin abdesthanesine girdi. Şüpheli, yaklaşık 25 musluğu tek tek sökerek çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelenler, muslukların sökülmüş olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin muslukları tek tek söktüğü görülüyor.

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