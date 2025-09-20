İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Merkez Camii'nin tuvaletinde genç bir adamın cansız bedeni bulundu.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Cami tuvaletinde şüpheli ölüm
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, cami görevlisi dün gece saatlerinde temizlik için girdiği tuvalette hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre, gencin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenirken, gencin yakınları haberi alır almaz camiye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Genç şahısın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.