Cami tuvaletinde vahşice katletmişti! Şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekiplerce, dün İzzettin C'nin (38) İçören Mahallesi'nde bulunan caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada katil zanlısının A.T. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Mardin ve Şırnak il jandarma komutanlıklarından ekiplerin düzenlediği operasyonla Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yapacağı sırada yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün, Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yerde yatan kişiyi görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrolde İzzettin C. olduğu tespit edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.