24 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Camide bebek cesedinin sırrı çözülüyor! Anne ve babasına ulaşıldı

Şanlıurfa'da bir caminin bahçesinde gömülü halde bulunan bebek cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bebeğin anne ve babasına ulaşıldığı öğrenildi.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Camide bebek cesedinin sırrı çözülüyor! Anne ve babasına ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Fırat Mahallesi'nde Fırat Camisi'nin bahçesinde dün gömülü halde bebek cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bebeğin anne ve babasına ulaşıldı.

Yapılan incelemede, bebeğin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, resmi ölüm belgesinin bulunduğu ve bebeğin 25 buçuk haftalık olduğu tespit edildi.

Bebeğin ölüm belgesinin 22 Ekim 2025 tarihini taşıdığı öğrenildi. Ancak aile bireylerinin bebeği neden cami bahçesine gömdükleri henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

