Konya'daki Aziziye Camii'nde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Cami içinde sergilediği uygunsuz hareketleri kendi hesabından paylaşan genç bir kız, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada etkileşim elde etme amacıyla manevi değerlere saygısızlık yapıldığı yönündeki eleştiriler artarken, görüntülerde başı açık ve uygunsuz kıyafetlerle camiye giren şahsın, namaz kılan erkeklerin arasında dans ettiği ve bu anları "Manitayı camide bile darlama işi..." ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

Kutsal bir mekanda gerçekleştirilen bu davranışlar, hızla yayıldı ve çok sayıda kişi duruma sert tepki gösterdi.