İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0491
  • EURO
    50,4635
  • ALTIN
    6159.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Camide edepsizliğin böylesi! Namaz kılan gencin önünde dans etti
Güncel

Camide edepsizliğin böylesi! Namaz kılan gencin önünde dans etti

Konya'da tarihi Aziziye Camii'nde bir genç kızın ibadet edenlerin arasında dans ederek video çekmesi tepkilere yol açtı. Kutsal bir mekanda gerçekleştirilen bu davranışlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 13:10 - Güncelleme:
Camide edepsizliğin böylesi! Namaz kılan gencin önünde dans etti
ABONE OL

Konya'daki Aziziye Camii'nde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Cami içinde sergilediği uygunsuz hareketleri kendi hesabından paylaşan genç bir kız, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada etkileşim elde etme amacıyla manevi değerlere saygısızlık yapıldığı yönündeki eleştiriler artarken, görüntülerde başı açık ve uygunsuz kıyafetlerle camiye giren şahsın, namaz kılan erkeklerin arasında dans ettiği ve bu anları "Manitayı camide bile darlama işi..." ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

Kutsal bir mekanda gerçekleştirilen bu davranışlar, hızla yayıldı ve çok sayıda kişi duruma sert tepki gösterdi.

  • Aziziye Camii
  • Konya Genç Kız Dans
  • Sosyal Medya Tepkileri

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.