Camide hayat var
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle caminin sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğu vurgusu yapılacak.
1-7 Ekim’de düzenlenecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki teması, “Cami ve Hayat” olarak belirlendi. İnsanların caminin manevi ikliminde buluşmaya davet edileceği programlarda, caminin dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durulacak. “Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde”, “Cami hayatın merkezi” sloganlarıyla hazırlanan camilerle ilgili görseller sosyal medyada kullanılacak.
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