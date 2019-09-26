Camide hayat var

1-7 Ekim’de düzenlenecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki teması, “Cami ve Hayat” olarak belirlendi. İnsanların caminin manevi ikliminde buluşmaya davet edileceği programlarda, caminin dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durulacak. “Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde”, “Cami hayatın merkezi” sloganlarıyla hazırlanan camilerle ilgili görseller sosyal medyada kullanılacak.