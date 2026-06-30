Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN CAMİYE İMAMI ÖLDÜRMEK İÇİN GELMİŞ

Öte yandan, saldırgan M.A.'nın camiye imamı öldürmek için geldiği, imam camide göremeyince cemaate saldırarak, Musa Y. ve Zübeyir T.'yi öldürdüğü öğrenildi. M.A.'nın saldırısı sonrası sesleri duyan imamın camiye geldiği ancak olayı görünce saldırgandan kaçarak, hayatını kurtardığı bilgisine ulaşıldı.

Camide bıçaklı saldırı dehşeti