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Camide korkunç cinayet: Namazda defalarca bıçakladı! Sebebi şaşkına çevirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sebebi ise şaşkına çevirdi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Camide korkunç cinayet: Namazda defalarca bıçakladı! Sebebi şaşkına çevirdi
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Alınan bilgiye göre, Şevki Tanrıkulu (63), Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı.

Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.Ş, polise teslim oldu.

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

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