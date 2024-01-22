Tüm kenti ayağa kaldıran olay Sivas'ın merkeze bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

CAMİDEKİ CEMAAT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ya camideki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

VALİLİK: AŞAĞILIK HAREKETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Sivas Valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır. Şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış, 'Dini Değerleri Aşağılama' suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır."

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişi ifadesinde, el basmak istediğini, ne yaptığının farkında olmadığını söyledi. S.K.'nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. S.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

S.K'nın ifadelerinde Kuran'a yemin ederek el basmak istediğini, olup bitenlerin farkında olmadığını söyledi. S.K. adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. S.K. rakibini tehdit ettiği şeklinde suçlandığı için gerildiğini, etmediği yönünde yemin ederken Kuran-ı Kerim'i öptükten sonra el basmak isterken olayın gerginliğiyle ne yaptığını bilmeden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.