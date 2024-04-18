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Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Isparta'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Barış Aşık, hayatını kaybetti.

DHA18 Nisan 2024 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
Camide namaz kılarken hayatını kaybetti
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Olay, 14 Nisan günü Yalvaç ilçesindeki Devlethan Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaz kılarken bir anda yere yığıldı. Aşık'ın yanında bulunan 2 kişi, müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barış Aşık, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aşık'ın cenazesi 15 Nisan'da vefat ettiği Devlethan Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılca Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Aşık'ın ayaktayken bir anda yere yığıldığı, yanındaki 2 kişinin ise ona müdahalede bulunduğu görülüyor.

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