Güncel

Cuma namazı öncesi panik anları: Başıboş pitbull camiye girdi

Kocaeli'de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Cuma namazı öncesi panik anları: Başıboş pitbull camiye girdi
Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

CEMAATİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

