Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Camide pitbull dehşeti



Kocaeli'de bir camide Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada Türkiye'de yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek camiye girdi. Başıboş olarak cemaatin arasında dolaşan köpek tedirginliğe neden oldu. pic.twitter.com/sXhxjczH9Z — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 20, 2025

CEMAATİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.