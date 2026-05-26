İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8998
  • EURO
    53,3814
  • ALTIN
    6664.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Camide temizlik yapan imama saldıran şahıs tutuklandı
Güncel

Camide temizlik yapan imama saldıran şahıs tutuklandı

Bahçelievler'de, camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli tutuklandı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 16:12 - Güncelleme:
Camide temizlik yapan imama saldıran şahıs tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'ndeki olayla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerine giden polis ekiplerince yapılan kontrolde, cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51), camide temizlik yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.