7 Ocak 2026 Çarşamba
Güncel

Camideki edepsizlik büyük tepki toplamıştı: Adli işlem başlatıldı

Konya'da bir camide çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Antalya'da gözaltına alınan genç kadın, emniyetteki ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Öte yandan ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 15:17
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve 'Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

CAMİDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyururken, Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 şahıstan A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden 'Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
