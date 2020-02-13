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Camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada

BURSA'da, kimliği belirsiz şüphelilerin bir camideki yardım yardım kutusunu çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA13.02.2020  15:00 - Güncelleme: 13.02.2020  15:00

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Fevzidede Camisi görevlileri, dün akşam yardım kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Polise haber verildi. Gelen polisler, camiye ait güvenlik kamerasını inceleyince, yardım kutusunun öğle namazından sonra saat 14.30 sıralarında kimlikleri belirsiz kişilerce çalındığı görüldü. Kamera görüntülerinde, 4 şüpheli, yardım paralarının toplandığı kutuyu açmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca da yerinden alıp, bir montla sararak gizlemek istiyor. Daha sonra ise yardım kutusunu üzerinde bulunduğu masa ile birlikte alıp, götürüyor.

Yardım kutusunun uzun süredir açılmadığı, bu nedenle içerisinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi. Polis, kamera görüntülerinden eşgallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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