Camiler dolup taştı... Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul görmüş olan ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edildi.

İSTANBUL

İstanbul'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

KONYA

Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki Aziziye Camisi'nde program düzenlendi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla Rüstem Paşa Camisi'nde program düzenlendi.

TRAKYA

Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu.

ADANA, MERSİN, HATAY VE OSMANİYE'DE KADİR GECESİ İDRAK EDİLDİ

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

- MERSİN

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- HATAY

Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'in vaazının ardından namaz kılındı.

Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

- OSMANİYE

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

NİĞDE

Niğde'de Kadir Gecesi dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Hüseyin Gün vaaz verip dua etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KADİR GECESİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Diyarbakır'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

BURSA

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Bursa'da tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı.

Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami'de teravih namazı kılındı.

Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İftardan sonra camiye gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını eda etti.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikramda bulunuldu.

BİLECİK

Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.

Bu gecenin, insanlığa rahmet olarak gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı müstesna bir gece olduğunu belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim, insanlığa hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten ilahi bir rehberdir. İnsan onurunu yücelten, adaleti ve merhameti esas alan, bireysel ve toplumsal hayatımıza istikamet kazandıran en doğru ve en güvenilir kılavuzdur." ifadelerini kullandı.

Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BALIKESİR

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Program kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'ne gelen vatandaşlar da yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti.