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  • Camilerde yankılanan çocuk sesi rahatsız etti! Velilerin destek verdiği proje fondaşın uykusunu kaçırdı
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Camilerde yankılanan çocuk sesi rahatsız etti! Velilerin destek verdiği proje fondaşın uykusunu kaçırdı

Camilerde son dönemde özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğlenceli aktiviteler, ibadethanelerin merkezi atmosferini pekiştirmesi açısından ilgi toplamaya devam ediyor. Çok sayıda aile, çocuklarının bu etkinliklere katılmasına destek verirken, etkinliklere yoğun katılım bazı çevreleri rahatsız etti. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi, çocukların camilerin dışına taşan neşesinden rahatsız olarak, olayı siyasileştirme gayretine tutuştu.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
Camilerde yankılanan çocuk sesi rahatsız etti! Velilerin destek verdiği proje fondaşın uykusunu kaçırdı
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ÇEDES Projesi kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde il müftülükleri ve gençlik ve spor il müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen kültür etkinlikleri velilerden yoğun ilgi gördü.

Projenin amacının, öğrencilerin "millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına" katkı sağlamak olduğu ifade edilirken, öğrenciler için camilerde bilek güreşi, halat çekme yarışı, körebe gibi oyun etkinlikleri düzenlendiği belirtildi.

FONDAŞI RAHATSIZ ETTİ

Çocuklar bu etkinlikler için camilere akın ederken fondaş Sözcü gazetesi ise camileri şenlendiren çocukları hedef göstererek, "Şaşırtan görüntüler: Camide palyaçolu şenlik yaptılar" başlığıyla skandal bir habere imza attı.

Haberde, "Rize Kalkandere de çocuklara camide halat çekme yarışı ve çuval yarışı yaptırıldığı, Rize İkizdere 'de cami içinde öğrencilere körebe oyunu oynatıldığı, Niğde'nin Bor ilçesinde Durmuş Güleç Camii içinde çocuklara halat çekme yarışı ve kaşıkta top taşıma yarışı yaptırıldığı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Abdülkadir Geylani Cami'inde Hacı Celal Oto İlkokulu öğrencilerine camide yatarak bilek güreşi yaptırıldığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Çınarlı Camisi'nin avlusunda Sakarya Ortaokulu Öğrencileri ne voleybol maçı yaptırıldığı, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Ukkaşe Bin Mihsan Camisi içerisinde Tekvando müsabakası yapıldığı ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir camide çocuklara çuval yarışı ve halat çekme yarışı yaptırıldığı" belirtildi.

PALYAÇO YALANINA SIĞINDILAR

Haber ayrıca 'camide palyaçolu şenlik' ifadesi yer almasına rağmen içerikteki hiçbir camide palyaçolu etkinliğin gerçekleştirilmediği ortaya çıktı. Adana'da palyaçonun yaptığı gösterinin ise belirtildiği gibi cami içinde değil cami avlusunda yapıldığı açıklandı.

"ÇOCUKLARA CAMİLERİ SEVDİRMEK SUÇ MU?"

Çocukların doyasıya eğlenmeleri için 'tüm imkanların seferber' edilmesinden rahatsız olan Sözcü gazetesinin haberine bir X kullanıcısı, "İslam düşmanları, çocuklara camileri sevdirmek suç mu? Camiler sadece namaz kılınan mekanlar değildir" diyerek tepki gösterdi.

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