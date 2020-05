Camilerin açılma tarihlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:05 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." dedi.

Son 2 ayda 10 milyon vatandaşa 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği

Aynı şekilde tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili her hususta vatandaşlara kolaylık göstererek, destek verdiklerini belirten Erdoğan, günlük hayatı kolaylaştırmak, ekonomiyi canlandırmak, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için sürekli yeni adımlar attıklarını ifade etti.

Erdoğan, salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşları da ihmal etmediklerini anlatarak, "Sosyal koruma kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Yine sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteğiyle 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Böylece son 2 ayda 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimlere vergi, sigorta, özellikle sigorta primi ve taksit ödemelerinin ertelenmesinden uygun şartlı krediye kadar pek çok destek verdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu'nun hassasiyetleri çerçevesinde şekillendirilen normalleşme takviminin gelişmelere göre sürdürüleceğinin altını çizen Erdoğan, bu haftaki Kabine Toplantısı'nda kararlaştırılan yeni normalleşme adımlarını şöyle sıraladı:

"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayımlandı. İş yerlerinin girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri asılacaktır. Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz."

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

"Kaybettiğimiz her şeyi fazlasıyla daha kısa sürede geri almanın hazırlıkları içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerine doğru ilerlemesi için gereken çalışmaların asla ihmal edilmediğini vurguladı.

Geçen hafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son blokun yerleştirme töreninin gerçekleştirildiğini, daha önce Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı inşaatının tünelindeki ışık görme töreninin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Yarın ülkemizin abide eserlerinde Ilısu Barajı'nın ilk türbininin devreye alınma törenini yapacağız. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim ve savcılarımızın kura törenine telekonferansla katılacağız. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor. Bayramdan sonra inşallah Devlet Su İşleri'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, bakanlıkların ve kurumların her birinin, sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda yoğun çalışmalar sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Salgın sonrası dünyada yeniden şekillenecek siyasi ve ekonomik iklimi nasıl kendi lehimize değerlendirebileceğimizin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Haziran ayında büyük ölçüde tamamlanacak normalleşme takvimiyle birlikte her alanda eskisinden çok daha büyük atılımlar içine gireceğiz. Üretimde, ihracatta, istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha fazlasıyla çok daha kısa sürede geri almanın hazırlıkları içindeyiz. Adeta tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıların, kurulan tuzakların oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz. Türkiye son 7 yıldır diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı sayısız saldırıya karşı kahramanca mücadele etmektedir."

"Türkiye'yle hesaplaşmaya kalkışanlara bunun bedelini ödetiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda döviz kuru üzerinden bir kez daha ekonomiye saldıranların, geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu tekrar tedavüle sokmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2018 Ağustosunda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Türkiye'nin hemen her büyük hamlesinin ardından yeniden girişilen bu saldırılan ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilmeyecek bu tür kumpaslara girişerek Türkiye'yle hesaplaşmaya kalkışanlara bunun bedelini de ödetiyoruz. Salgın döneminde sanayicimizi, esnafımız ve iş dünyamızı rahatlatmak için verdiğimiz kredilere dahi gözünü dikip 2-3 katı faizle yurt dışına çekmeye çalışanları hezimete uğrattık. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum, ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz omayacaktır." diye konuştu.

Bölgedeki gerginlik alanlarında mücadelenin giderek kızıştığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, güçlü bir tarihi arka plana sahip, siyasi ve insani etkisini, askeri imkanlarıyla destekleyerek farklı bir konuma yükselmiştir. Suriye'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ülkemizin karşısında olan herkesi desteklemeyi temel politika haline dönüştürenleri bir an önce pozisyonlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Dünyanın yeni bir değişimin eşiğinde olduğu açıkça ortada iken Türkiye'ye karşı hala eli kanlı teröristlerin, kendi halkını katleden diktatörlerin, çıkarcı lobilerin yanında yer alanların, bir an önce gerçekleri görmelerini diliyoruz. Bölgemizde ve dünyada ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin hiçbir planın hiçbir siyasi ve ekonomik oluşumun başarı şansı yoktur. Balkanlar'dan Akdeniz'e, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar bu gerçeğin örneklerini her yerde görmek mümkündür. İnşallah yeni dönemde, tüm bu hakikatler ışığında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız."

"Yarın 19.19'da tüm stadyumlar ışıklandırılarak, İstiklal Marşı yayını yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederken, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak İstiklal Mücadelesi'nin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. Yine bu arada az önce Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yine yarın diğer faaliyetlerin yanı sıra saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz. Bugün 1944'te Stalin'in emriyle yüz binlerce Kırım Türk'ünün yurtlarından sürgün edilişinin ve topraklarının işgalinin 76. yıl dönümüdür. Sürgüne özellikle dikkati çekiyorum. Bu sürgünde şehit olan Kırım Tatarlarımızı rahmetle yad ediyor, Kırımlı kardeşlerimizin daima yanında bulunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."