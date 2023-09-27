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Camiye ayakkabıyla girip imamla tartıştı! Kimliği ortaya çıktı

Isparta'da 26 Eylül tarihinde Vanlı Cami'sinde cemaat akşam namazı kılınırken içeriye ayakkabı ile girerek namaz kıldıran imam Şükrü Önder ile konuşan kişinin mahallede akli dengesi yerinde olmayan biri çıktı.

Sabah27 Eylül 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Camiye ayakkabıyla girip imamla tartıştı! Kimliği ortaya çıktı
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Isparta'da 26 Eylül tarihinde Vanlı Cami'sinde cemaat akşam namazı kılınırken içeriye ayakkabı ile girerek namaz kıldıran imam Şükrü Önder ile konuşan kişinin mahallede akli dengesi yerinde olmayan biri çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkiye genelinde tepkiye neden oldu. Konuyu araştıran Isparta Müftülüğü camide görev yapan Şükrü Önder ile görüştü. Önder, olayın 26 Eylül tarihinde akşam namazı kılınırken yaşandığını söyledi.

HERKES TANIYOR

Cami imamı Şükrü Önder müftülük yetkililerine kendisine müdahale eden kişinin Isparta'da herkes tarafından bilinen akli dengesi yerinde olmayan bir çocuk olduğunu söyledi. Cemaat tarafından da bu kişinin çok iyi bilindiği belirten Önder, akli dengesi yerinde olmayan çocuğun tedavi gördüğünü de kaydetti.

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