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Güncel

Camiye çirkin saldırı: Her yerde o kadın aranıyor

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Camiyi yakmak isteyen Şüpheli kadının güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerinde, elinde poşetle caminin kadınlar için ayrılan bölümüne giderdikten bir süre sonra dumanların yükseldiği görüldü.

AA14 Eylül 2021 Salı 22:09 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 22:09
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Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor" şeklinde konuştu.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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