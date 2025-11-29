İSTANBUL 16°C / 10°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • Camiye saygısızlık kamerada! Cemaat tepkili: Yazıklar olsun
Güncel

Camiye saygısızlık kamerada! Cemaat tepkili: Yazıklar olsun

Eskişehir'de camları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, cemaat yapılan saldırıyı kınadı. 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, 'Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret' dedi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Camiye saygısızlık kamerada! Cemaat tepkili: Yazıklar olsun
ABONE OL

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR, ANLAYAMADIK"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.

