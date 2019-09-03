Çamlıca Camisi bir kültür külliyesi 

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi’nde, ibadet bölümünün yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesi yer alıyor.

2.5 AYDA 71 BİN KİŞİ

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan caminin kütüphanesi ve sergi salonu da öğrenciler ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, müze dışında külliyenin tamamının hizmete açıldığını söyledi.Ergin Külünk, kütüphaneyi açar açmaz istatistik tutmaya başladıklarına işaret ederek, “‘İlk ayın sonunda 37 bin ziyaretçi oldu’ dediler, şaşırdım. Çünkü, biz insanların yaz mevsiminde Çamlıca Tepesi’ne sadece gezmek, ibadet etmek ve hava almak için geldiğini düşünüyorduk” değerlendirmesinde bulundu. Kütüphanenin yaklaşık 2.5 ayda 71 bin 735 kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Külünk, Caminin ibadet için gelenler ve turistler tarafından ziyaret edildiğini açılıştan bu zamana 4 milyona yakın kişinin camiye geldiğini dile getirdi.