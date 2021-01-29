Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde aşılama yapıldı

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 15:29 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 15:29

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce Ankara Özel Bakım Merkezinde kalanlar ile bakım merkezimizde görevli personel olmak üzere 321 koronavirüs aşısının yapıldığı hatırlatılarak, "Bakım merkezlerimizdeki koronavirüs aşılamaları devam ediyor. İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde kalan büyüklerimiz ile bakım merkezinde görevli personelimizin koronavirüs aşıları da yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 236 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.