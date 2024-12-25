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  • Çamlıca Tepesi'nde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Çamlıca Tepesi'nde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, Büyük Çamlıca Camisi'nin bir kısmı sis bulutlarının altında kaldı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Çamlıca Tepesi'nde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye ile kentin bazı kesimlerinde puslu havaya neden oldu. Sis bulutları, yüksek binalar boyunca uzandı.

Üsküdar'da Kısıklı Mahallesi'nde yoğunlaşan sis, kentin turistik noktalarından Çamlıca Tepesi'nde de görüldü. Tepe boyunca etkisini sürdüren sis bulutları, Büyük Çamlıca Camisi ve çevresini kapladı. Caminin etrafını saran siste sadece minareler göründü.

Öte yandan Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince dronla görüntülendi.

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